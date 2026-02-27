Haberler

Rize'nin İkizdere ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İkizdere'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitime ara verildi. Kaymakamlık, öğrencilerin ve personelin güvenliğini önceliklendirdi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelerde ilçede etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar değerlendirilerek, öğrencilerin ve personelin güvenliğinin öncelikli olarak ele alındığı belirtildi.

İlçe genelinde resmi, özel, tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün izinli olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum

Uğurcan'dan ima dolu paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Jamie Carragher'dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin

Liverpool'un efsanesinden Galatasaraylıları küplere bindirecek tahmin
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Angelina Jolie ve Brad Pitt'in çocukları babalarının soyadını kullanmayı bir bir bırakıyor

Artık sadece annelerinin soyadını kullanıyorlar
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum

Uğurcan'dan ima dolu paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti

Korkutan deprem sonrası ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı! İşte muhtemel rakiplerimiz

Samsunspor son 16'da! İşte muhtemel rakiplerimiz