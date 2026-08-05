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Rize'ye Özel Dijital Turizm Platformu RİZEDESİN Tanıtıldı

Rize'ye Özel Dijital Turizm Platformu RİZEDESİN Tanıtıldı
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Rize'nin doğal, tarihi ve kültürel değerleri, lezzetleri, konaklama, gezi rotaları ve etkinlikleri tek platformda toplayan RİZEDESİN dijital kültür ve turizm uygulaması tanıtıldı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, tüm bilgilere tek uygulama üzerinden hızlıca ulaşabilecek.

Rize'nin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini, yöresel lezzetlerini, konaklama seçeneklerini, gezi rotalarını ve etkinliklerini tek platformda buluşturan "RİZEDESİN" Dijital Kültür ve Turizm Platformu tanıtıldı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Valilikte düzenlenen toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda çok sayıda kurum ve birimin katkısıyla hazırlanan web tabanlı çalışmayı kamuoyuna tanıtmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Platformun "RİZEDESİN" adıyla hayata geçirildiğini belirten Baydaş, Rize'yi ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerin uygulamayı telefonlarına kolaylıkla indirebileceğini ifade etti.

Uygulamanın farklı telefon modellerine ve çeşitli dil seçeneklerine uygun şekilde geliştirildiğini dile getiren Baydaş, ziyaretçilerin konaklama ve yeme-içme mekanlarının yanı sıra kültürel etkinlikler, gezi rotaları ve turistik noktalara ilişkin bilgilere tek platform üzerinden ulaşabileceğini kaydetti.

Baydaş, geçmişte bir şehri ziyaret edenlerin öncelikle harita, konaklama ve yeme-içme mekanlarına ilişkin bilgi edinmeye çalıştığını anımsatarak, günümüzde ise bu bilgilerin çoğunlukla internet ve sosyal medya üzerinden araştırıldığını söyledi.

Platformda ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin tek çatı altında toplandığını vurgulayan Baydaş, kullanıcıların farklı kaynaklarda tekrar tekrar arama yapmak yerine aradıkları bilgilere tek uygulama üzerinden erişebileceğini belirtti.

Baydaş, platformun kullanıcılar ile turizm sektöründe faaliyet gösteren paydaşlardan gelecek geri bildirimler doğrultusunda geliştirilmeye devam edeceğine dikkati çekerek, uygulamanın kentin tanıtımına katkı sağlayacağına ve Rize'yi ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerin ihtiyaç duyduğu bilgilere daha hızlı ulaşmasına yardımcı olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Tanıtım toplantısına, Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Öksüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
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