Rize'nin Ardeşen İlçesinde Yalnız Yaşayan 82 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Rize'nin Ardeşen İlçesinde Yalnız Yaşayan 82 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Hacı A, evinde ölü bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Hacı A'nın cenazesini buldu.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

İlçenin Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Hacı A'nın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve balkondan giren ekipler, 82 yaşındaki Hacı A'yı yatakta hareketsiz vaziyette buldu.

Hayatını kaybettiği belirlenen Hacı A'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Şeremet - Güncel
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