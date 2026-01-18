Haberler

Bakan Memişoğlu: Rize artık kar sporlarının da merkezi olma yolunda

Bakan Memişoğlu: Rize artık kar sporlarının da merkezi olma yolunda
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Rize'nin Güneysu ilçesinde düzenlenecek olan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası öncesi alanda incelemelerde bulundu. Memişoğlu, Rize'nin kar sporları merkezi olma yolunda önemli adımlar attığını vurguladı ve tüm gençleri şampiyonaya davet etti.

SAĞLIK Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Rize'nin Güneysu ilçesinde Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Handüzü Yaylası'nı ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, "Rize artık kar sporlarının da merkezi olma yolunda. Spor sağlıktır sağlık da spordur" dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Rize'nin Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası'nda düzenlenecek olan Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası öncesi alanda incelemede bulundu. Bakan Memişoğlu, ziyaret kapsamında Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanvekili Ogün Baysan ve Asbaşkan Mahmut Nedim Akülke'den şampiyonanın organizasyonu ve parkur çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Rize'nin kar sporları merkezi olma yolunda önemli adımlar attığını belirten Bakan Memişoğlu, tüm gençleri 31 Ocak'ta düzenlenecek şampiyona için Handüzü'ne davet etti. Memişoğlu, "Rize artık kar sporlarının da merkezi olma yolunda. 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize Handüzü'nde yapılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün gençleri bekliyoruz. Spor sağlıktır, sağlık da spordur" dedi.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda 12 ülkeden 30 sporcu mücadele edecek. Şampiyona, kadınlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek.

