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Rize'de Yayla Evinde Yangın: 3 Yaralı

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Amlakit Yaylası'nda ahşap bir evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı, ev kullanılamaz hale geldi ve bir araç hasar gördü. Yaralılar hastanelere sevk edildi, soruşturma başlatıldı.

Rize'de yaylada bir evde çıkan yangında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Amlakit Yaylası'nda İbrahim A'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede evi saran yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan İbrahim A. ve eşi Dudu A. ile akrabaları Hülya G, Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İbrahim A, buradaki müdahalenin ardından Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine, Dudu A. ve Hülya G. ise Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Evin kullanılamaz hale geldiği ve park halindeki bir aracın da hasar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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