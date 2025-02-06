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Rize'de Yangın: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'de Yangın: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Rize'nin Pazar ilçesinde, Başköy köyündeki evinde yangın çıkan Hamit Başeğmez yaşamını yitirdi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Rize'nin Pazar ilçesinde, evinde yangın çıkan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başköy köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Hamit Başeğmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA / Ramazan Yıldırım - Güncel
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