Rize'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Çamlıbel Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Adnan Kul'dan (72) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin balkondan girdiği apartman dairesinde yapılan incelemede Kul'un öldüğü belirlendi.
Kul'un cenazesi Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal