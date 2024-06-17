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Rize'de trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi

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Rize'nin İyidere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cenazeleri Pazar Sahil Camisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Kazada yaralanan sürücü ve diğer çocuğun tedavileri ise devam ediyor.

Rize'nin İyidere ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ölen anne ve 2 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

Anne Gülcan (40) ile çocukları Burak (12) ve Mert Bal (16) için Pazar Sahil Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Bal ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından anne ve çocuklarının cenazeleri Boğazlı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Kazada yaralanan sürücü Ümit Bal ile 5 yaşındaki oğlu Ziya Bal'ın tedavileri ise devam ediyor.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın geçmişi

Rize'nin İyidere ilçesinde dün Karadeniz Sahil Yolu Rize-Trabzon istikametinde, Ümit Bal'ın (41) kullandığı 43 HC 293 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarpmış, sürücü ile eşi Gülcan (40), çocukları Burak (12), Mert (16) ve Mehmet Ziya Bal (5) yaralanmıştı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mert, Burak ve Gülcan Bal, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

İyidere trafik Rize Yaşam Güncel Haberler

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