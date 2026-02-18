Otomobil, bariyere ve üst geçidin ayağına çarptı; sürücü öldü, babası yaralı

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde yol kenarındaki bariyere ardından üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Adnan Aydın (55) hayatını kaybetti, babası Ziver Aydın yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu Liman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Adnan Aydın'ın kontrolünü yitirdiği 08 ABJ 372 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyere ardından üst geçidin ayağına çarptı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan Ziver Aydın'ı yaralı kurtardı, oğlu Adnan Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Aydın, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden Adnan Aydın'n, Arhavi Ulukent köyünde imam olarak görev yaptığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı