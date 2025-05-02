Rize'de Trafik Kazası: 1 Ölü
Rize'nin Güneysu ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 65 yaşındaki S.G. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rize'nin Güneysu ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
R.F. (49) yönetimindeki 53 ADR 606 plakalı cip, Güneysu Spor Lisesi kavşağında S.G. (65) idaresindeki 34 UC 4270 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, çarpışmanın şiddetiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü S.G. yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel