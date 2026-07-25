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Rize'de tırmanış sırasında düşerek yaralanan dağcı helikopterle kurtarıldı

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde tırmanış yaparken düşerek yaralanan dağcı, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak tedavi altına alındı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde tırmanış yaparken düşerek yaralanan dağcı, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Verçenik Yaylası'nda kamp yapan 8 kişilik grupta yer alan bir dağcının, tırmanış sırasında karlı alanda kayarak yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD koordinasyonunda UMKE, JAK ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sabah erken saatlerden itibaren başlayan zorlu arazi şartlarındaki kurtarma çalışması sonucu yaralı vatandaşa ulaşan ekiplerimiz kendisini 4 saat taşıyarak güvenli şekilde helikopterin alabileceği noktaya getirmiştir. Tunceli'den bölgeye ulaşan helikopterle Rize'ye getirilmek üzere alınan yaralı vatandaş, hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle Erzurum'a götürülmüştür."

Kaynak: AA
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