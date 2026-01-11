Haberler

Rize'de kaçakçılık operasyonunda bandrolsüz sigara ve alkol ele geçirildi

Rize'de kaçakçılık operasyonunda bandrolsüz sigara ve alkol ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir tırda yapılan aramada, iki yabancı uyruklu kadının çantasında 400 paket bandrolsüz sigara ve 13 litre bandrolsüz içki bulundu. Şahsılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir tırda bulunan 2 yabancı uyruklu kadının çantasında bandrolsüz sigara ve alkol ele geçirildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda Fındıklı ilçesi kara yolu üzerinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda bir tırda yolcu olarak bulunan G.P. (57) ve M.N. (55) adlı yabancı uyruklu şahısların çantasında 400 paket bandrolsüz sigara ve 13 litre bandrolsüz içki ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Pazar Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada

Ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama

Gündem olan yağmurluklarla ilgili suskunluğunu bozdu