Rize'de kaçakçılık operasyonunda bandrolsüz sigara ve alkol ele geçirildi

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir tırda bulunan 2 yabancı uyruklu kadının çantasında bandrolsüz sigara ve alkol ele geçirildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda Fındıklı ilçesi kara yolu üzerinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda bir tırda yolcu olarak bulunan G.P. (57) ve M.N. (55) adlı yabancı uyruklu şahısların çantasında 400 paket bandrolsüz sigara ve 13 litre bandrolsüz içki ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Pazar Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yasal işlem başlatıldı.