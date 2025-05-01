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Rize'de Takla Atan Hafif Ticari Araç Kazasında 3 Ölü, 2 Yaralı

Rize'de Takla Atan Hafif Ticari Araç Kazasında 3 Ölü, 2 Yaralı
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Rize'nin İkizdere ilçesinde bir hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 53 ACN 998 plakalı hafif ticari araç, Sivrikaya köyü Ovit Tüneli mevkisinde takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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