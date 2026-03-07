Rize'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi tedavi altına alındı
Rize'nin İyidere ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, karısı tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Yalıköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin ve Fatma B. çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çift, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hüseyin B. hayatını kaybetti, eşinin tedavisi ise devam ediyor.