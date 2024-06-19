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Rize'de Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Aylin Ekşi Artvin'de Defnedildi

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Rize'nin Kalkandere ilçesinde silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden Aylin Ekşi'nin cenazesi, Artvin'de toprağa verildi. Ekşi için Artvin merkeze bağlı Erenler Köyü Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine birçok kişi katıldı. Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Aydın Samet Ekşi ile evli olan Aylin Ekşi'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Rize'nin Kalkandere ilçesinde silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden Aylin Ekşi'nin (39) cenazesi, Artvin'de toprağa verildi.

Ekşi için Artvin merkeze bağlı Erenler Köyü Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine babası Yaşar ve kardeşi Emrullah Coşgun'un yanı sıra Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Murgul Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Ekşi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından aynı köydeki mezarlıkta defnedildi.

Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Aydın Samet Ekşi ile 22 Nisan'da evlenen Aylin Ekşi'nin iki gün önce Kalkandere ilçesindeki lojmanda silahla ateş edilmesi sonucu şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan eşi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kalkandere Jandarma Erenler Artvin Aydın Rize Yaşam Güncel Haberler

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