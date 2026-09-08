Rize'de silahlı saldırı; 1 yaralı
SALDIRI ANI KAMERADARize'nin Ardeşen ilçesinde Veysel Kalaycı'nın, S.T. tarafından tabancayla vurulup, ağır yaralandığı olayın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Rize'nin Ardeşen ilçesinde Veysel Kalaycı'nın, S.T. tarafından tabancayla vurulup, ağır yaralandığı olayın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde; motosikleti ile yolda duran Veysel Kalaycı'nın uğradığı silahlı saldırı sonrası birkaç metre motosikletiyle ilerlemeye çalıştığı, ardından da yere düştüğü anlar yer aldı.
Mehmet Can PEÇE/RİZE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı