Haberler

Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda TIR alev aldı

Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda TIR alev aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Pazar ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde seyir halindeki bir TIR'ın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda TIR kullanılamaz hale geldi.

RİZE'nin Pazar ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde seyir halindeki TIR alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halinde olan TIR'ın motor bölümde yangın çıktı. Sürücüsünün yol kenarında çekip araçtan indiği TIR kısa sürede alevlere teslim oldu. Alev topuna dönen TIR'ı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi

Tahran'dan sonra en ağır hasar o ülkede! Dört bir yan alev altında
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı

Dünya şokta! Bugün savaşa katıldılar, askeri faaliyetleri yasaklandı
Fenerbahçeli Nelson Semedo'nun eşi, trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı

F.Bahçeli futbolcunun eşi trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı
Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan

Askeri üssün vurulduğunu gören ABD'li askerden olay tepki
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi

Tahran'dan sonra en ağır hasar o ülkede! Dört bir yan alev altında
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo

Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış
'Türkiye'deki ABD üssü vuruldu' iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama

Türkiye'de infial yaratan görüntü! Cumhurbaşkanlığından açıklama var