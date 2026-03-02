Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda TIR alev aldı
Rize'nin Pazar ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde seyir halindeki bir TIR'ın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda TIR kullanılamaz hale geldi.
Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halinde olan TIR'ın motor bölümde yangın çıktı. Sürücüsünün yol kenarında çekip araçtan indiği TIR kısa sürede alevlere teslim oldu. Alev topuna dönen TIR'ı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı