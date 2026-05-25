Rize'de seyir halindeki otomobil yandı
Rize'nin Pazar ilçesinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.
Rize'nin Pazar ilçesinde seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Yeşilköy mevkisinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen 53 AED 921 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Araçtan dumanlar çıktığını fark eden sürücü, park ettiği araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal