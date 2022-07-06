Rize'de serinlemek için denize giren Ebrar, boğuldu - Haberler

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Rize'de serinlemek için denize giren Ebrar, boğuldu

Demirören Haber Ajansı - Arzu Erbaş - Güncel
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Rize'de serinlemek için denize giren Ebrar, boğuldu

RİZE'de, serinlemek için girdiği denizde gözden kaybolan ve dalgıç polisler tarafından bulunan Ebrar Aktaş (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

RİZE'de, serinlemek için girdiği denizde gözden kaybolan ve dalgıç polisler tarafından bulunan Ebrar Aktaş (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Alipaşa Mahallesindeki plajda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Ebrar Aktaş, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine plajdaki cankurtaranlar devreye girdi ancak bir sonuç alınamadı. Aktaş için ihbarla gelen dalgıç polisler suda arama yaptı. Dalgıç polisler tarafından suyun altında bulunan Aktaş, kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Güncel

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