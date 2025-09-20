Haberler

Rize'de Sel Felaketi: İş Makineleri Devrildi, Bungalovlar Yıkıldı

Rize'de Sel Felaketi: İş Makineleri Devrildi, Bungalovlar Yıkıldı
Güncelleme:
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen sel felaketi, iş makinelerini devirdi ve Dereağzı Sosyal Tesisleri'ndeki bungalovların yıkılmasına neden oldu. Yağış sonrası yapılan çalışmalara ara verilmesi olası bir faciayı önledi.

İŞ MAKİNELERİ DEVRİLDİ, BUNGALOVLARI SEL VURDU

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi Deremezra köyü mevkisinde dere ıslah ve yol çalışması sırasında 2 iş makinesi ile 1 kamyon sele kapılıp, devrildi. Operatörler, kamyon sürücüsü ve şantiyede çalışan işçilerin, bölgede yağış uyarıları sonrası çalışmalarına ara vermesi olası faciayı önledi. Öte yandan ilçe belediyesine ait Durak Deresi'ne yakın alanda kurulu Dereağzı Sosyal Tesisleri'ndeki 2 bungalov yıkılırken, dere sularının bastığı turistik tesisin bahçesi ve lokantası da kullanılamaz hale geldi.

İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak

