Rize'de Sel Felaketi: Ayder Yaylası'ndan Tahliyeler Başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Rize'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle Ayder Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşların tahliye işlemlerine dair görüntüler paylaştı. Bakanlık, iki helikopterle gerçekleşen tahliye çalışmalarında milletimizin her koşulda yanında olduğunu vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rize'de meydana gelen sel nedeniyle Ayder Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşların tahliyesine ilişkin görüntü paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Her durum ve şartta milletimizin yanındayız. Rize'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle görevlendirilen iki helikopterimiz ile Ayder Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tahliye anına ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
