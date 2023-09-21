Rize'de şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
Rize'de şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Rize'de şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Fatih Güney'in (41) kullandığı 53 ABD 108 plakalı otomobil, Merkeze bağlı Ambarlık köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilde ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Güney, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Güncel