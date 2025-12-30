Haberler

Rize'de fırtına; dalgalar sahil yoluna ulaştı

Rize'nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde Karadeniz Sahil Yolu'na vuran dev dalgalar dron ile kaydedildi. Dalgaların yüksekliği ve deniz seviyesi gözler önüne serildi.

SAHİL YOLUNDAKİ DEV DALGALAR DRON KAMERASINDA

Rize'nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde Karadeniz Sahil Yolu kıyılarına vuran dev dalgalar dron ile görüntülendi. Görüntülerde, sahilde dalgaların boyunun zaman zaman metrelerce yukarı çıktığı, denizin yükselmesi ve sahil bandındaki gelgitlerin boyutu gözler önüne serildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
