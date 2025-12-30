Rize'de fırtına; dalgalar sahil yoluna ulaştı

SAHİL YOLUNDAKİ DEV DALGALAR DRON KAMERASINDA

Rize'nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde Karadeniz Sahil Yolu kıyılarına vuran dev dalgalar dron ile görüntülendi. Görüntülerde, sahilde dalgaların boyunun zaman zaman metrelerce yukarı çıktığı, denizin yükselmesi ve sahil bandındaki gelgitlerin boyutu gözler önüne serildi.