Rize'de 'Sağlıklı Genç Haftası' Etkinlikleri Kapsamında Eğitimler Düzenlendi

Rize'de "Gençlik Haftası" ve "Sağlıklı Genç Haftası" etkinlikleri kapsamında rehber öğretmeni bulunmayan okullarda "Güvenli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalıktan Korunma ve Teknoloji Bağımlılığı" konulu eğitimler düzenledi.

Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez sağlık takvimine eklenen 19-24 Mayıs tarihleri arasındaki "Sağlıklı Genç Haftası" çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlerde 2 anaokulu, 15 ilkokul, 15 ortaokul ve 6 lise olmak üzere 38 okulda, 2 bin 502 öğrenciye ulaşıldığı belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Ruh Sağlığı Biriminde görevli personeller tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, farklı yaş gruplarına güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, siber suçlardan korunma, kişisel güvenlik, sosyal medya ve internet bağımlılığı gibi konularda kapsamlı bilgiler verildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon halinde rehber öğretmeni olmayan okullara yönelik eğitimler planladık ve uzman personelimizce eğitimlerimizi başarıyla gerçekleştirdik. Bu eğitimler ile gençlerimizin teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık gibi tehlikelere karşı bilinçlenmelerine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.