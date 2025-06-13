Rize'de Sağlık Hizmetleri İçin Çevrimiçi Anket Uygulaması Başlatıldı

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Rize İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla hastaların ve çalışanların memnuniyetini ölçmek için çevrimiçi anket uygulaması başlattı. Uygulama ile vatandaşlar hastanede tedavi sonrası görüşlerini paylaşabilecek.

Rize İl Sağlık Müdürlüğünce hastaların ve çalışanların memnuniyetini ölçmek için çevrimiçi anket uygulaması başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve hasta odaklı yaklaşımları güçlendirmek amacıyla yeni bir anket uygulaması hayata geçirildiği belirtildi.

Geliştirilen uygulama ile vatandaşların hastanede tedavi olduktan sonra cep telefonlarına gelen bildirim aracılığıyla bir ankete yönlendirilecekleri, görüş ve deneyimlerini doğrudan paylaşabilecekleri ifade edildi.

Sağlık çalışanlarının da çalışma koşullarına ilişkin görüş ve önerilerini iletme imkanının da yer aldığı uygulama ile hizmet kalitesinin artırılmasının amaçlandığı vurgulandı.

İl genelindeki ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde yatarak ve ayaktan poliklinik hizmeti alan hastalar ile sağlık tesislerindeki görevlilere yönelik dört ayrı anket uygulaması başlatıldığına işaret edildi.

Açıklamada, hasta perspektifinden bakılarak oluşturulan anketlerde, hasta haklarının korunması, hasta ve hasta yakınlarının süreç boyunca saygı görmesi ve özenli bir hizmet almasının amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
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