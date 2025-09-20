Haberler

Rize'de Sağanak Yağışlar Heyelanlara Neden Oldu

Rize'de etkili olan sağanak yağışlar, derelerin su seviyelerinin yükselmesine ve bazı bölgelerde heyelanların meydana gelmesine yol açtı. Ardeşen ilçesinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı, Fındıklı'da ise baskınlar yaşandı.

Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, bazı yerlerde heyelanlar meydana geldi.

Gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu.

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinde su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar yaşandı.

Kentte meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Yağış, il genelinde aralıklarla devam ediyor.

Öte yandan, yağışın etkisini gösteren görüntüler ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

