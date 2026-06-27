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Rize'de hortum çıktı; o anlar kamerada

Rize'de hortum çıktı; o anlar kamerada
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Karadeniz açıklarında hortum meydana geldi. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarda bulunduğu Rize'de, sağanak yağış kent genelinde sabahın erken saatlerinde etkisini gösterdi. Rüzgarla birlikte etkisini artıran yağış sırasında, Ardeşen ilçesinde kıyıya yakın bir noktada hortum meydana geldi. Karadeniz açıklarında, kıyıya yaklaşık 100 metre kadar yaklaşan hortum, 5 dakika sürdü. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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