Rize'de Sağanak Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar su birikintileri nedeniyle yürümekte, sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Rize Belediyesi ekiplerince su birikintilerinin tahliyesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yapıldı.

Kaynak: AA