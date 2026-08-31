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Rize'de Sağanak Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Rize'de Sağanak Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
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Rize'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bazı cadde ve yollarda su birikintilerine neden oldu. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, belediye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı.

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar su birikintileri nedeniyle yürümekte, sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Rize Belediyesi ekiplerince su birikintilerinin tahliyesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yapıldı.

Kaynak: AA
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