Rize'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Şüpheliye Adli İşlem
Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapılan operasyon sonucunda 1 tabanca ve çok sayıda tabanca parçaları ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce tespit edilen iki ayrı ikamete operasyon düzenledi.
Ekipler, 1 tabanca, 16 tabanca gövdesi, 18 tabanca üst kapağı,18 tabanca namlusu, 13 şarjör ve 13 tabanca kabzası ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel