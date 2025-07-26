Rize'de Panelvanın Devrilmesi Sonucu 2 Ölü, 3 Yaralı

Rize'de Panelvanın Devrilmesi Sonucu 2 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Pazar ilçesinde çay toplamaya gidenleri taşıyan bir panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Rize'nin Pazar ilçesinde çay toplamaya gidenleri taşıyan panelvanın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adil Kambur (47) idaresindeki 53 AAZ 312 plakalı panelvan, Yavuz köyünde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metrelik yüksekten alt yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, çay toplamaya gittikleri öğrenilen araçtaki yolculardan Fatma (54) ile Emine Kambur (57) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile Mehmet Ali (14) ve İlayda Kambur (12) ise ilk müdahalenin ardından Pazar ve Rize'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Ramazan Yıldırım - Güncel
MasterChef yarışmacısı Azize Polat'ın son hali görenleri şaşırttı

MasterChef yarışmacısının son hali görenleri şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı

Onu bu hale Süper Lig devinin yıldızı getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.