Çayeli'nde otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Yavuzlar köyünde S.S. yönetimindeki 06 BPH 403 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metre yükseklikten devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan S.S. ile kardeşi S.S'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan Ö.S. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA