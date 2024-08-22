Rize'de otomobil kazası: 2 ölü, 6 yaralı
Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada çarpışan otomobillerde bulunanların kimlikleri henüz belirlenemedi.
Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Sivrikaya köyü Ovit Tüneli mevkisinde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 FKN 610 plakalı otomobil ile 25 AB 830 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.