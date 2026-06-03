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Rize'de otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Rize'de otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Rize'nin Müftü Mahallesi'nde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Rize'de otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Müftü Mahallesi mevkisinde M.B.S yönetimindeki 53 AEG 601 plakalı otomobil, Y. İ. yönetimindeki 53 AEE 255 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Y.İ, otomobil sürücüsü M.B.S. ve araçta bulunan Y.B., N.B. ile A.S. yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
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