Haberler

Rize'de Sibirya kazı görüntülendi

Rize'de Sibirya kazı görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de, nesli uluslararası koruma altında olan Sibirya kazı, fırtınalı havada gözlemlendi. Uzmanlar, türün bölgeye beslenmek için geldiğini belirtti.

Rize'de, adını yaşam alanı Sibirya'nın steplerinden alan, nesli uluslararası ölçekte koruma altında bulunan Sibirya kazı görüntülendi.

Kahverengi, siyah ve beyaz renkteki tüyleriyle dikkat çekici bir görünüme sahip Sibirya kazı, sahil kesimindeki yeşil alanda gözlemlendi.

Veteriner hekim ve kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sibirya kazının 10-15 yılda bir Doğu Karadeniz sahillerine gelen bir tür olduğunu söyledi.

Yaklaşık 10 gün önce fırtınalı havada sahilde üç Sibirya kazı görüldüğünü ifade eden Hatinoğlu, "Bir tanesi kaldı, yaklaşık 10 gündür burada. Kış ziyaretçisi, zorunlu olarak bölgemize geliyor. İnsan ve hayvan baskısı olmadığı için buradaki yeşil alanlarda, parklarda besleniyor." dedi.

Hatinoğlu, nadir bir tür olduğu için Sibirya kazının video ve fotoğraflarını çekmek isteyenlerin çeşitli illerden Rize'ye geldiğini anlatarak, "Sibirya kazı, dünya ölçeğinde uluslararası tür koruma statüsünde. Nesli tehlike altında, dünya ölçeğinde sayısı azalmakta olan bir tür. Koruma çalışmalarıyla sayıları artırılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

Sibirya kazının soğuk hava nedeniyle bölgeye geldiğini ve yorgun düştüğünü belirten Hatinoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Muhtemelen beslenip kendine geldiği zaman tekrar buradan Ukrayna'ya, Rusya'ya geri dönecek. 3-5 gün daha durur diye tahmin ediyorum. Kendinde bu denizi geçebilecek gücü hissettiği zaman yaşam alanına geri dönecektir."

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı

Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ülke tarihine geçti! Baskın yapılan denizaltıdan neler çıktı neler
Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi, inşaat sektörünü canlandıracak

Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi sektörü canlandıracak
Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Fenerbahçe'de büyük ters köşe! 'Golcü gelecek' derken yıldız isim gidiyor

F.Bahçe'de büyük ters köşe! "Golcü gelecek" derken yıldız isim gidiyor