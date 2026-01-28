Rize'de Sibirya kazı görüntülendi

Rize'de, adını yaşam alanı Sibirya'nın steplerinden alan, nesli uluslararası ölçekte koruma altında bulunan Sibirya kazı görüntülendi.

Kahverengi, siyah ve beyaz renkteki tüyleriyle dikkat çekici bir görünüme sahip Sibirya kazı, sahil kesimindeki yeşil alanda gözlemlendi.

Veteriner hekim ve kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sibirya kazının 10-15 yılda bir Doğu Karadeniz sahillerine gelen bir tür olduğunu söyledi.

Yaklaşık 10 gün önce fırtınalı havada sahilde üç Sibirya kazı görüldüğünü ifade eden Hatinoğlu, "Bir tanesi kaldı, yaklaşık 10 gündür burada. Kış ziyaretçisi, zorunlu olarak bölgemize geliyor. İnsan ve hayvan baskısı olmadığı için buradaki yeşil alanlarda, parklarda besleniyor." dedi.

Hatinoğlu, nadir bir tür olduğu için Sibirya kazının video ve fotoğraflarını çekmek isteyenlerin çeşitli illerden Rize'ye geldiğini anlatarak, "Sibirya kazı, dünya ölçeğinde uluslararası tür koruma statüsünde. Nesli tehlike altında, dünya ölçeğinde sayısı azalmakta olan bir tür. Koruma çalışmalarıyla sayıları artırılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

Sibirya kazının soğuk hava nedeniyle bölgeye geldiğini ve yorgun düştüğünü belirten Hatinoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Muhtemelen beslenip kendine geldiği zaman tekrar buradan Ukrayna'ya, Rusya'ya geri dönecek. 3-5 gün daha durur diye tahmin ediyorum. Kendinde bu denizi geçebilecek gücü hissettiği zaman yaşam alanına geri dönecektir."