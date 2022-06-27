Rize'de midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
AA - Ramazan Yıldırım - Güncel
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Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nda, F.T'nin kullandığı 08 AAZ 090 plakalı midibüs ile Recep Kanbur idaresindeki 53 EF 236 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Ramazan Yıldırım - Güncel