Rize'de Mevlit Yemeğinde Gıda Zehirlenmesi Skandalı

Rize'de Mevlit Yemeğinde Gıda Zehirlenmesi Skandalı
Rize'deki bir mevlit yemeği sonrasında 94 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Tavuk yemeğinden kaynaklandığı değerlendirilen olayda, hastaların tedavi süreçleri devam ediyor. Sağlık Müdürü, hayati tehlike olmadığını açıkladı.

Rize'de mevlit yemeğine katılanlardan 94'ü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.

Muradiye beldesine bağlı Orta Mahalle'deki bir evde okutulan mevlidin ardından, davetlilere yemek ikram edildi.

Yemekten sonra mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülen bazı kişiler, hastanelere müracaat etti.

Tavuk yemeğinden kaynaklandığı değerlendirilen gıda zehirlenmesi şüphesiyle 94 kişi tedavi altına alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numune alınarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.

"Hayati tehlike arz eden bir durum gözükmüyor"

Rize Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan hastaları ziyaret etti.

Demiral, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde bir ailenin mevlit ikramında sunulan yemekten kaynaklı olduğunu düşündükleri gıda zehirlenmesi yaşandığını söyledi.

Aralarında çocukların da bulunduğu 94 kişinin hastanelere kusma, ishal ve bulantı şikayetleriyle müracaat ettiğini belirten Demiral, "Hastalarımız genel olarak toparlanma eğiliminde. Hayati tehlike arz eden bir durum gözükmüyor. Tabii gıda zehirlenmelerinde ilerleyen saatler önemli. Biz de hem hasta yakınlarımızı bilgilendirdik hem de tesislerimizin durumunu görmek istedik." dedi.

Mevlide yaklaşık 200 kişinin katıldığına işaret eden Demiral, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Demiral, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tetkik edilmek üzere, ikram edilen gıdalardan numune alındığını kaydetti.

İkramı yapan aile fertlerinin de yemekten zehirlendiğini vurgulayan Demiral, onların da yaşananlar dolayısıyla üzgün olduğunu kaydetti.

Demiral, hastanelere müracaat eden 94 kişiden yaklaşık 20'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, diğerlerinin takibinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
