Rize'de Kırmızı Işıkta Tıra Çarpan Kamyon Sürücüsü Yaralandı

Rize'de Kırmızı Işıkta Tıra Çarpan Kamyon Sürücüsü Yaralandı
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Rize'nin Derepazarı ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

İlçeye bağlı Tersane Mahallesi Kavşağında A.K'nin (58) kullandığı 53 AAK 753 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta duran M.Ö. (58) idaresindeki 61 FL 540 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.K, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
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