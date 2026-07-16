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Rize'de yaylada kaybolan 3 yabancı uyruklu kişi kurtarıldı

Rize'de yaylada kaybolan 3 yabancı uyruklu kişi kurtarıldı
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra yollarını kaybeden 3 yabancı uyruklu kişi, AFAD ve JAK ekiplerinin 10 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra yollarını kaybeden 3 yabancı uyruklu kişi kurtarıldı.

İlçeye bağlı Amlakit Yaylası'nda bir haftadır kamp yapan 3 yabancı uyruklu kişinin 14 Temmuz'da yürüyüşe çıktıktan sonra yollarını kaybettikleri ihbarının ardından ekiplerin başlattığı arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Yer yer sağanak ve sisin etkili olduğu bölgede AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, yaklaşık 10 saat süren yürüyüşün ardından yabancı uyruklu kişilere ulaştı.

Sağlık kontrollerinde durumlarının iyi olduğu belirlenen kişiler, ekipler eşliğinde Amlakit Yaylası'na getirildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal
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