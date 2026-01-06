Deniz manzaralı yaylada kayak keyfi

RİZE'de beyaza bürünen 1800 rakımlı deniz manzaralı Handüzü Yaylası'nda buluşan sporcular, seyirlik manzara eşliğinde doğal pistte kayak yapıp, doğanın keyfini çıkardı. Sporcu grubu, 'kayak tesisi istiyoruz' yazılı pankartla yaylada kayak tesisi talebinde bulundu.

Güneysu ilçesine bağlı, 1800 rakımlı deniz manzaralı Handüzü Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yüksek rakımı sayesinde hem yayla havası hem de deniz manzarasını aynı anda sunan Handüzü Yaylası'nda, sislerin arasından görünen Karadeniz ile karla kaplanan ormanlar seyirlik görüntüler oluşturdu. Kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreye ulaştığı yaylada buluşan sporcular, seyirlik manzara eşliğinde doğal pistte kayak yapıp, doğanın keyfini çıkardı. Sporcu grubu, 'kayak tesisi istiyoruz' yazılı pankartla yaylada kayak tesisi talebinde bulundu. Çocukların da eşlik ettiği kayak etkinliğinde renkli görüntüler oluştu.

'KAYAĞA ÇOK UYGUN BİR DOĞASI VAR'

Yaylanın kayak için çok uygun doğaya sahip olduğunu söyleyen sporcu Barış Benli, "Burası çok güzel. Yaklaşık 1,5 metrenin üzerinde kar var. Burada kayak tesisi istiyoruz. Buranın kayağa çok uygun bir doğası var. Hiçbir yerde kar yokken burada 1 ay önce 70-80 santimetre kar vardı. Burası kent merkezine çok yakın bir yer. Yaklaşık 45-50 dakikada burada geliniyor. Kayak yapmak şuanda zor oluyor. Kayaklarımızı bağlayıp aşağıya iniyor, kar motorlarıyla bizi yeninden yukarı çıkarıyorlar. Bu durum çok zor olduğu için burada bir tesis yapılmasın istiyoruz" dedi.

Mine Korkmaz "Çok uzağa gideceğime evimin hemen yanında 'Handüzü var' dedim ve kaymayı denemek için buraya geldim. Handüzü beklentimi fazlasıyla karşıladı. Burada teleferik ve teleski yok. Yukarıya tekrar çıkmaz zor. Burada bir teleferik olmasını istiyorum" diye konuştu. Süreyya Bayraktar da, "2 senedir kayak yapıyorum. Genelde şehir dışına çıkmak zorunda kalıyorum. Burası kayak için mükemmel bir yer. Ben Handüzü Yaylası'nda bir kayak tesisi istiyorum. Rize'de çok geç kalınmış bir yatırım. Şuana kadar olması gerekiyordu. Rize'nin yaz turizmi çok iyi ama asıl kış turizmi de bir o kadar iyi olabilir" ifadelerini kullandı.