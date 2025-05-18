Rize'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavrun yaylalarında karla mücadele için iş makineleriyle yol açma çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede 10 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavrun yaylaları yollarında iş makineleriyle karla mücadele çalışması devam ediyor.
İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı güzergahta yol açma çalışması yürüttü.
Ekipler, iş makineleriyle her iki yayla için yaklaşık 10 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.
Yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele çalışmalarına devam edileceği bildirildi.
Kaynak: AA / Bülent İsmailoğlu - Güncel