Rize'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavrun yaylaları yollarında iş makineleriyle karla mücadele çalışması devam ediyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı güzergahta yol açma çalışması yürüttü.

Ekipler, iş makineleriyle her iki yayla için yaklaşık 10 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

Yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele çalışmalarına devam edileceği bildirildi.