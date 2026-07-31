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Rize'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Rize'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Rize'de, İl Müftülüğü, Türk Kızılay Rize Şubesi ve Türkiye Diyanet Vakfı organizesinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Rize'de, İl Müftülüğü, Türk Kızılay Rize Şubesi ve Türkiye Diyanet Vakfı organizesinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Ekrem Orhon Mahallesi Sahil Camisi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, Kızılay kan bağışı aracına gelen vatandaşlar, başvuru formunu doldurarak, gerekli kontrollerden sonra kan bağışında bulundu.

Etkinlik alanını ziyaret eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AA muhabirine, Kızılay'ın özellikle afet ve yardım dönemlerinde müracaat edilen önemli kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Kızılay şubesinin kentte kan bağışı programının düzenli şekilde devam ettiğine değinen Vali Baydaş, "Sağlığı uygun olan, kan bağışı yapmaya müsait olan bütün hemşehrilerimizi kan bağışı yapmaya davet ediyorum. İlla bugün değil, diğer zamanlarda da Kızılay'ımızın sabit noktalarında kan bağışı yapabilirler." dedi.

Baydaş, kan bağışının önemine dikkati çekerek, "Bu önemli bir faaliyettir. Hem kendi beden sağlığımız açısından kan veriyor olmamız kıymetlidir hem de ihtiyaç duyan bir kişinin kan ihtiyacını gidermesi yönüyle önemlidir. Bu organizasyondan dolayı hem müftülüğümüzü hem de Kızılay Rize şubemizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Naci Çakmakçı ise toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla yıl içerisinde kan bağışı kampanyaları düzenlediklerini belirterek, "Bir gün bizim de ani bir kana ihtiyacımız olabileceği düşüncesiyle tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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