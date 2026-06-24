Rize'de kamyonetin çarptığı yaya öldü
Rize'de dönel kavşakta karşıya geçmeye çalışan Demet Y.'ye (33) kamyonet çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının ardından kaçan sürücü polis tarafından aranıyor.
Rize'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet, dönel kavşak Trabzon katılım yolunda, karşıya geçmeye çalışan Demet Y'ye (33) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Demet Y'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Fikret Delal