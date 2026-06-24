Haberler

Rize'de kamyonetin çarptığı yaya öldü

Rize'de kamyonetin çarptığı yaya öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de dönel kavşakta karşıya geçmeye çalışan Demet Y.'ye (33) kamyonet çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının ardından kaçan sürücü polis tarafından aranıyor.

Rize'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet, dönel kavşak Trabzon katılım yolunda, karşıya geçmeye çalışan Demet Y'ye (33) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Demet Y'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fikret Delal
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak

Türkiye uzun zamandır bekliyordu! ABD satışı kısa sürede yapacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı

Avrupa ülkesini karıştıran olay! Küçücük çocuğa ötenazi yaptılar
Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler

8 kişinin can verdiği facia anbean kamerada
Yatırımcı şokta! Altında korkulan oldu

Altında korkulan oldu
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı

Komşuda "Büyük Temizlik" başladı! Hedefleri bir kişi bile bırakmamak
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor

Yakıştı mı Hakan?

Hull City'de sürpriz! Acun Ilıcalı, Türk yıldıza kampta şans tanıyacak

Hull City'de sürpriz! Milli yıldıza yeni sezon kampında şans tanıyacak