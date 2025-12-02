Rize'de Kamyonet Kazası Güvenlik Kamerasında
Rize'de bir kamyonetin bariyere çarpıp boşluğa düştüğü kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazada sürücü Ahmet Kalça hayatını kaybetti.
Rize'de kamyonetin bariyere çarptıktan sonra boşluğa düştüğü kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alipaşa Mahallesi mevkisinde 28 Kasım'da 53 DA 251 plakalı kamyonetin sürücüsü Ahmet Kalça'nın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Kalça'nın kullandığı kamyonetin bariyere çarpması ve boşluğa düşmesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel