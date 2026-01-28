Haberler

Rize'de kamyonet dereye yatağına düştü: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyonet dereye düştü. Kazada 2 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde kamyonetin dereye yatağına düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Fındıklı ilçesine bağlı Çağlaya Vadisi'nde meydana geldi. Gürcüdüzü Yaylası'ndan Asladere köyüne giden plakası öğrenilemeyen Mustafa Özkaya (64) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dereye yatağına düştü. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ö. yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Mustafa Özkaya'nın ihbarı üzerine adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, sürücü ile araçtan çıkardıkları M.Ö.'yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Cevahir TOPALOĞLU - Kamera: FINDIKLI (Rize),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

ABD Türkiye'nin komşusunu böyle tehdit etti: Menzilde 40 bin asker var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Başörtüsünü çıkardı, açık halini iki cümlelik notla paylaştı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe'nin yıldızıyla patlatıyor

Transferdeki bombayı Fener'in yıldızıyla patlatıyor
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Anlaşma sağlandı! Süper Lig devinden sürpriz transfer