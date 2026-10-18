Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Rize'de kalp krizi sonucu ölen polis memuru Şafak Yılmaz, Akpınar köyünde defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli polis memuru Şafak Yılmaz, Rize'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yılmaz için Sahil Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından cenazesi Akpınar köyünde defnedildi.

Rize'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Şafak Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli Yılmaz, dün ikametinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Yılmaz için Sahil Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yılmaz'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Akpınar köyüne götürüldü.

Törene, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Vali Yardımcıları Abdullah Kurt ve Metin Eyyüpkoca, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak

Bu belgeyi vermeyen yandı! Kartı kapatılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar

Okulu pompalı tüfekle hedef aldı! Ablasının anlattıkları kan dondurdu
Dünyaca ünlü şarkıcı evinin havuzunda ölü bulundu

Ünlü isim evinde ölü bulundu! Havuzdaki detay polisi harekete geçirdi
Omar Sy’den Fransa’daki öğrenci eylemlerine destek: Bunlar bizim çocuklarımız

Öğrenci eylemlerine sessiz kalamadı: Bunlar bizim çocuklarımız
Kanada'da askeri üste büyük yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Askeri üste büyük facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Telefon dolandırıcıları 78 yaşındaki adamı ikna etti! 200 bin liralık altınları son anda sarraf kurtardı

Telefonu bir an bırakmadı! Altınlarını sarraf son anda kurtardı
Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı

İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı! Tablo korkunç
Nebahat Çehre güzellik sırrını açıkladı: Günde 15 dakika uyurum, stresten uzak dururum

82 yaşındaki ünlü oyuncu bakın formunu nasıl koruyor: Günde 15...