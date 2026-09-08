Rize'de Kaçkar Dağları beyaza büründü
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları'nda kar, sis ve güneş birlikte görüntülendi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları'nda kar, sis ve güneş birlikte görüntülendi.
Türkiye'nin en yüksek dağları arasındaki Kaçkarlar'ın eteklerindeki yaylalarda hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağdı.
Yağışın ardından güzel manzaralar ortaya çıktı. Bölgede kar, sis ve güneş birlikte görüntülendi.
Her mevsim zirvesinde kar bulunan Kaçkar Dağları, eşsiz manzarasıyla doğa tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.
Kaynak: AA