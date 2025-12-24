Haberler

Rize'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Rize'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Rize'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 1221 elektronik sigara tütünü, 1080 makaron, 328 paket kaçak sigara, 12 şişe kaçak içki, 10 kaçak emtia ve 7 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
