Rize'de İnşaat Şantiyesinde Yangın Çıktı
Rize'nin Güneysu ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.
RİZE'nin Güneysu ilçesinde bir inşaat firmasına ait şantiyede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Güneysu ilçesi Güneli Mahallesi'nde inşaat firmasına ait şantiyede, öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede dumanın sardığı şantiyedeki işçiler tahliye edilirken, ihbarla adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel