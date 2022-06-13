Rize'de ilkel teleferik kazasında ölen kadın toprağa verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize'de ilkel teleferik kazasında ölen kadın toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı - Arzu Erbaş - Güncel
 - Güncelleme:
Rize'de ilkel teleferik kazasında ölen kadın toprağa verildi

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferiğin çelik halatının kopması sonucu 5 metre yükseklikten düşen Nuray Özdemir'in (75) cenazesi, toprağa verildi.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferiğin çelik halatının kopması sonucu 5 metre yükseklikten düşen Nuray Özdemir'in (75) cenazesi, toprağa verildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Çamlıhemşin ilçesi Mollaveyis köyünde meydana geldi. Bahçede ot toplayan Nuray Özdemir ile yeğeni Sevda Bilaloğlu (52), yağmurun şiddetini artırması nedeniyle yörede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferiğin kabinine binerek eve gitmeye çalıştı. Teyze-yeğen hareket halindeki teleferiğin çelik halatının kopması sonucu kabinle birlikte 5 metre yükseklikten düştü. Komşuların ihbarı ile bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, sedyeyle yamaç araziden halatlarla indirilerek ambulansla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Bilaloğlu'nun ise tedavisi sürüyor.Nuray Özdemir için Çamlıhemşin Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Özdemir'in yakınları ile Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özdemir, Mollaveyis köyünde toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Güncel

Nuray Özdemir Çamlıhemşin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title