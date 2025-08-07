Rize'de İlkel Teleferik Düşmesi: Bir Kadın Yaralandı

Rize'de İlkel Teleferik Düşmesi: Bir Kadın Yaralandı
Güncelleme:
Rize'nin Ardeşen ilçesinde, çay taşımakta kullanılan ilkel bir teleferik düşerek F.V. isimli kadının yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri gönderildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde üzerine çay taşımakta kullanılan ilkel teleferik düşen kadın yaralandı.

İlçeye bağlı Işıklı köyünde yaşayan F.V'nin, hasat yaptığı çayı taşıdığı ilkel teleferiğin bağlantı hattı koparak üzerine düştü.

İhbar üzerinde olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan kadın, ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
